С 2026 года Набережные Челны перейдут под градостроительный контроль Минстроя Татарстана

11:52, 04.12.2025

Для реализации новых функций в здании исполкома Набережных Челнов будет создан отдел развития Набережночелнинской агломерации

С 2026 года Набережные Челны перейдут под градостроительный контроль Минстроя Татарстана
Фото: предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

С 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу изменения в распределении градостроительных полномочий. Минстрой получит дополнительные полномочия в области градостроительной деятельности в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба министерства.

Для реализации новых функций в здании исполкома Набережных Челнов будет создан отдел развития Набережночелнинской агломерации. Это решение продолжает процесс централизации градостроительных полномочий в республике: в 2024 году аналогичные функции уже были переданы Минстрою Татарстана для всех муниципальных образований, за исключением Казани и Набережных Челнов.

В рамках реформы в министерстве был образован новый Департамент развития территорий, объединяющий отделы агломераций в семи административных центрах:

  • Казанская агломерация (Казань);
  • Заволжская (Буинск);
  • Северо‑Западная (Богатые Сабы);
  • Юго‑Западная (Алексеевский);
  • Альметьевская (Альметьевск);
  • Камская (Нижнекамск);
  • Северо‑Восточная (Мензелинск).

Напомним, что в Татарстане создадут единый цифровой «Сводный план инженерных коммуникаций».

Наталья Жирнова

