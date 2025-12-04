С 2026 года Набережные Челны перейдут под градостроительный контроль Минстроя Татарстана
Для реализации новых функций в здании исполкома Набережных Челнов будет создан отдел развития Набережночелнинской агломерации
С 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу изменения в распределении градостроительных полномочий. Минстрой получит дополнительные полномочия в области градостроительной деятельности в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба министерства.
Для реализации новых функций в здании исполкома Набережных Челнов будет создан отдел развития Набережночелнинской агломерации. Это решение продолжает процесс централизации градостроительных полномочий в республике: в 2024 году аналогичные функции уже были переданы Минстрою Татарстана для всех муниципальных образований, за исключением Казани и Набережных Челнов.
В рамках реформы в министерстве был образован новый Департамент развития территорий, объединяющий отделы агломераций в семи административных центрах:
- Казанская агломерация (Казань);
- Заволжская (Буинск);
- Северо‑Западная (Богатые Сабы);
- Юго‑Западная (Алексеевский);
- Альметьевская (Альметьевск);
- Камская (Нижнекамск);
- Северо‑Восточная (Мензелинск).
Напомним, что в Татарстане создадут единый цифровой «Сводный план инженерных коммуникаций».
