В Татарстане создадут единый цифровой «Сводный план инженерных коммуникаций»

План представлен антикоррупционной экспертизой Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Минстрой Татарстана предложил создать новый информационный ресурс — сводный план инженерных коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры — который будет использоваться для координации строительных работ, исключения дублирования прокладки сетей и более точного планирования развития инфраструктуры. На данный момент соответствующее постановление кабмина находится на антикоррупционной экспертизе.

Целью же цифрового плана будет формирование и постоянное обновление актуальных сведений обо всех подземных и наземных объектах инженерной инфраструктуры региона. Муниципальным образованиям республики рекомендовано привести в соответствие свои административные регламенты по выдаче разрешений на земляные работы и согласованию проектной документации с новым постановлением.

Сообщается, что для большинства муниципалитетов срок установлен до 30 апреля 2026 года, а для Казани до 31 декабря 2030 года.

Малика Расулова