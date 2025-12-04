Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию
По словам российского главы, этот процесс возможен двумя путями
Президент России Владимир Путин в преддверии государственного визита в Индию дал интервью телеканалу India Today, в котором обозначил позицию относительно освобождения территорий Донбасса и Новороссии.
По словам Путина, Россия все равно освободит два этих региона и этот процесс возможен двумя путями: либо посредством вооруженных действий, направленных на восстановление контроля над регионами, либо путем вывода украинских войск и прекращения боевых действий. Путин подчеркнул важность восстановления территориальной целостности и миротворческой миссии в данном регионе.
Помимо этого, Владимир Путин заявил, что Россия не планирует возвращаться в G8. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос на интервью.
