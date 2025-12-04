Над соседней с Татарстаном Нижегородской областью сбили один БПЛА
Об этом сообщают в Минобороны России
Над соседней с Татарстаном Нижегородской областью ночью сбили один украинский БПЛА. Об этом сообщают в Минобороны России.
Всего за ночь было уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, было уничтожено:
- 21 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 16 — над территорией Ростовской области,
- 14 — над территорией Ставропольского края,
- 7 — над территорией Белгородской области,
- 4 — над территорией Брянской области,
- 3 — над территорией Воронежской области,
- по 2 — над территорией Орловской, Рязанской и Тульской областей,
- по 1 — над Московским регионом, над территорией Краснодарского края, над территорией Липецкой и Нижегородской областей, а также над акваторией Черного моря.
Напомним, что ранее танкер с российским грузом масла снова подвергся атаке в Черном море у берегов Турции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».