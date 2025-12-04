Новости общества

Над соседней с Татарстаном Нижегородской областью сбили один БПЛА

09:03, 04.12.2025

Об этом сообщают в Минобороны России

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Над соседней с Татарстаном Нижегородской областью ночью сбили один украинский БПЛА. Об этом сообщают в Минобороны России.

Всего за ночь было уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, было уничтожено:

  • 21 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 16 — над территорией Ростовской области,
  • 14 — над территорией Ставропольского края,
  • 7 — над территорией Белгородской области,
  • 4 — над территорией Брянской области,
  • 3 — над территорией Воронежской области,
  • по 2 — над территорией Орловской, Рязанской и Тульской областей,
  • по 1 — над Московским регионом, над территорией Краснодарского края, над территорией Липецкой и Нижегородской областей, а также над акваторией Черного моря.

Напомним, что ранее танкер с российским грузом масла снова подвергся атаке в Черном море у берегов Турции.

Наталья Жирнова

