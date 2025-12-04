Самолет Red Wings с возгоранием двигателя вернулся в Домодедово

По данным Росавиации, в результате инцидента никто не пострадал

Фото: Максим Платонов

Вечером 3 декабря из аэропорта Домодедово вылетел самолет Boeing777‑200 авиакомпании Red Wings, направлявшийся на Пхукет. На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Почти сразу после взлета пилоты сообщили о возгорании в первом (левом) двигателе, передает ТАСС.

Благодаря противопожарным системам самолета пожар удалось оперативно ликвидировать. Экипаж зафиксировал изменение параметров работы двигателя и принял решение вернуться в аэропорт вылета для проведения дополнительного технического осмотра. Для безопасной посадки борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо. В итоге самолет успешно приземлился в Домодедово. По данным Росавиации, в результате инцидента никто не пострадал.

В связи с происшествием авиакомпания Red Wings скорректировала расписание нескольких рейсов. Пассажиров возвращенного борта разместят в отеле и обеспечат питанием, а повторный рейс состоится 5 декабря.



Наталья Жирнова