Politico: ЕС готовится включить Россию в черный список стран по отмыванию денег

Евросоюз планирует внести Россию в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники и разрабатываемый документ.

Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после начала боевых действий на Украине. Однако попытка включить страну в черный список не закончилось успехом из-за позиции стран группы БРИКС. Ситуация изменилась с появлением в ЕС нового ведомства — Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое начнет участвовать в формировании черного списка с июля 2027 года.

В состав исполнительного совета AMLA войдет высокопоставленный чиновник из Нидерландов Хенни Вербек-Кюстерс, ранее занимавший пост председателя Egmont Group — неформального объединения подразделений финансовой разведки разных стран. Его кандидатура будет рассмотрена на голосовании 15 декабря.

