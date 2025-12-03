Инклюзивный проект «Тылсым» из Казани признан победителем международной премии

Торжественное награждение прошло в Москве при участии президента России Владимира Путина

Детский инклюзивный центр «Тылсым» из Казани стал победителем Международной премии «Мы вместе» в номинации «Код милосердия». Проект одержал победу в финале конкурса, обойдя пятерых соперников. Всего на премию поступило более 51 тыс. заявок из 147 стран мира. Торжественное награждение прошло в Москве при участии президента России Владимира Путина.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, идея создания инклюзивных центров возникла после встречи с мамами детей с особенностями развития. Если раньше родители в одиночку справлялись с трудностями, то теперь в городе работают 18 новых инклюзивных центров, где занимаются 4,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр «Тылсым» был создан в конце 2014 года на базе АНО «Добрая Казань» при поддержке мэрии города, грантов и бизнеса. В настоящее время его посещают 134 ребенка в возрасте от 2 до 14 лет, включая детей с ОВЗ, инвалидностью и нормотипичных детей. В центре создана комплексная система поддержки: учебно-тренировочная квартира для обучения социально-бытовым навыкам детей от 9 лет, инклюзивное кафе для предпрофессиональной подготовки, кабинет нейропсихолога, спортивный зал для занятий адаптивной физкультурой, мастерские творчества.



Наталья Жирнова