Экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина проверяют по делу о мошенничестве

16:45, 03.12.2025

Это подтвердил источник «Реального времени»

Экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина проверяют по делу о мошенничестве
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина проверяют по делу о мошенничестве, предположительно, совершенном группой лиц. По словам источника «Реального времени», предварительная сумма ущерба может оцениваться в несколько десятков миллионов рублей.

Напомним, что Муллин в апреле текущего года досрочно ушел с поста мэра Нижнекамска после 3,5 года руководства. На его место пришел Радмир Беляев.

Наталья Жирнова

