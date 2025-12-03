Экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина проверяют по делу о мошенничестве
Это подтвердил источник «Реального времени»
Экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина проверяют по делу о мошенничестве, предположительно, совершенном группой лиц. По словам источника «Реального времени», предварительная сумма ущерба может оцениваться в несколько десятков миллионов рублей.
Напомним, что Муллин в апреле текущего года досрочно ушел с поста мэра Нижнекамска после 3,5 года руководства. На его место пришел Радмир Беляев.
