Глава СПЧ назвал провокацией чтение намаза в общественных местах

Валерий Фадеев подчеркнул, что остановка общественного транспорта для проведения молитв не соответствует нормам цивилизованного общества

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил с заявлением о недопустимости чтения намаза в общественных местах. По его словам, раскладывание молельных ковриков на грязном полу метро и демонстративное поведение во время молитвы противоречат принципам ислама и являются провокацией. Об этом он заявил в интервью РБК.

Фадеев подчеркнул, что остановка общественного транспорта для проведения молитв не соответствует нормам цивилизованного общества. Он также отметил, что подобные действия могут использоваться в политических целях.

По мнению главы СПЧ, в исламе нет жестких требований совершать молитву строго в установленное время — ее можно перенести, если человек занят работой. В связи с этим Фадеев призвал к проведению просветительской работы среди мусульманской общины для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, что ранее Рамзан Кадыров раскритиковал запрет на намаз в одном из округов Ставрополья.

Наталья Жирнова