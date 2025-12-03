Минимум безработицы: число занятых россиян выросло на 4 млн человек

Уровень занятости населения в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2020 года число занятых в России увеличилось на 4 млн, а с 2022 года — на 2,6 млн. Об этом сообщили в ТАСС.

— Существенно возрастает численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. И на текущий момент мы видим, что сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения, — сказала она на Всероссийском кадровом форуме.

По словам Голиковой отметила, что уровень занятости населения в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди 25-29-летних он возрос почти до 89%. Но также она отметила важность в оперативном привлечении к работе выпускников ВУЗов.

