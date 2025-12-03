Исследование: сфера торговли в Татарстане лидирует по росту предложений о подработке без опыта
За год количество предложений увеличилось в 2,6 раза
Сфера розничной и оптовой торговли в Татарстане продемонстрировала самый активный рост по числу предложений о подработке для соискателей без опыта. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Подработка», сравнившем показатели за январь — октябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года.
В Татарстане количество предложений частичной занятости, не требующих опыта работы, в сфере торговли за год увеличилось в 2,6 раза, что составляет рост на 158%.
Вторую позицию по динамике роста заняла сфера информационных технологий, где число предложений о подработке для новичков выросло также в 2,6 раза (+156%). Тройку лидеров замыкает сектор доставки и грузоперевозок, показавший увеличение в 2,5 раза (+148%) за отчетный период.
По всей России новички активно откликаются на такие предложения. В январе — октябре 2025 года число откликов на подработку в общепите за год выросло в 2,3 раза (+125%), а в складской логистике (+124%), в доставке и грузоперевозках (+119%) — в 2,2 раза соответственно, что подтверждает общую тенденцию на рынке труда.
Бизнес в Татарстане увеличил число предложений по неполной занятости для офисных специальностей. За январь — октябрь 2025 года спрос на такие подработки вырос в 2,4 раза (+135%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
