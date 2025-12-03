Исследование: сфера торговли в Татарстане лидирует по росту предложений о подработке без опыта

За год количество предложений увеличилось в 2,6 раза

Фото: Максим Платонов

Сфера розничной и оптовой торговли в Татарстане продемонстрировала самый активный рост по числу предложений о подработке для соискателей без опыта. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Подработка», сравнившем показатели за январь — октябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года.

В Татарстане количество предложений частичной занятости, не требующих опыта работы, в сфере торговли за год увеличилось в 2,6 раза, что составляет рост на 158%.

Вторую позицию по динамике роста заняла сфера информационных технологий, где число предложений о подработке для новичков выросло также в 2,6 раза (+156%). Тройку лидеров замыкает сектор доставки и грузоперевозок, показавший увеличение в 2,5 раза (+148%) за отчетный период.

— Рынок частичной занятости становится все более доступным для новичков. Бизнес все чаще готов брать людей без опыта и обучать их на месте, если необходимо, — особенно это заметно в доставке и логистике, где стабильно высокий спрос на исполнителей и всегда нужны рабочие руки, — комментирует директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

По всей России новички активно откликаются на такие предложения. В январе — октябре 2025 года число откликов на подработку в общепите за год выросло в 2,3 раза (+125%), а в складской логистике (+124%), в доставке и грузоперевозках (+119%) — в 2,2 раза соответственно, что подтверждает общую тенденцию на рынке труда.

Бизнес в Татарстане увеличил число предложений по неполной занятости для офисных специальностей. За январь — октябрь 2025 года спрос на такие подработки вырос в 2,4 раза (+135%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рената Валеева