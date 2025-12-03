Минниханов посетил мусульманский пансионат для мальчиков в Балтасинском районе

Главу республики сопровождали глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Балтасинский район посетил мусульманский пансионат для мальчиков, расположенный в селе Бурбаш. Главу республики сопровождали глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин и советник муфтия РТ по соцвопросам Илдар Баязитов.

Пансионат, начавший свою деятельность в 2018 году по инициативе главного казыя ДУМ РТ Джалиля Фазлыева, является структурным подразделением Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь». Основная задача учреждения — духовное воспитание мальчиков с 5-го по 11-й класс, а также формирование будущих кадров для религиозных организаций. Особое внимание уделяется поддержке детей из малоимущих семей и сирот.

Воспитанники пансионата днем посещают местную общеобразовательную школу, а вечером и по выходным дням для них проводятся факультативные занятия по духовно-нравственному воспитанию. В настоящее время в пансионате постоянно проживают 22 мальчика из Альметьевского, Арского, Балтасинского, Кукморского, Сабинского районов, Казани и Набережных Челнов, а также из села Шыгырдан Чувашии. Всем ребятам предоставляется полное обеспечение — одежда, канцелярские товары, а также бесплатное проживание и питание.

В дальнейшем выпускники мусульманского пансионата могут продолжить свое образование в татарстанских медресе, Российском исламском институте и Болгарской исламской академии. Руководство республики оказывает постоянное содействие деятельности Бурбашского пансионата, в частности, в 2020 году учреждению был выделен микроавтобус «Форд Транзит».

По аналогии с Бурбашем в селе Тюнтер реализуется проект пансионата для девочек на территории бывшего медресе 1831—1834 годов. В настоящее время там уже возведено двухэтажное здание, обустроена кровля и устанавливаются окна. Строительство данного объекта ведется за счет средств меценатов.

Рената Валеева