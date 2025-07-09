В Татарстане двое предстанут перед судом за незаконную вырубку почти 200 деревьев

Фото: Динар Фатыхов

Два жителя Татарстана предстанут перед судом по обвинению в незаконной вырубке лесных насаждений, нанесшей ущерб свыше 4,5 млн рублей. Об этом сегодня сообщила прокуратура Татарстана.

По данным надзорного ведомства, 41-летний житель Казани и 35-летний житель Набережных Челнов обвиняются в том, что в прошлом году они незаконно вырубили 199 деревьев. Преступление было совершено на территории Чатыртауского участкового лесничества. Среди вырубленных деревьев — сосны, березы и клены.



В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В Татарстане завершено расследование дела о масштабной вырубке леса в Азнакаевском лесничестве.

Рената Валеева