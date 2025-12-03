Эксперт рассказала, как правильно вести разговор о доходах с коллегами

Трудовой кодекс не содержит норм, ограничивающих сотрудника в раскрытии собственной зарплаты

Фото: Артем Дергунов

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина разъяснила, что в России не запрещено обсуждать с коллегами свою зарплату. Трудовой кодекс не содержит норм, ограничивающих сотрудника в раскрытии собственной заработной платы, пишет RT.

— Более того, ст. 21 ТК РФ гарантирует работнику право на защиту своих трудовых прав, а открытость оплаты труда часто помогает выявлять дискриминацию. Однако разглашение чужой зарплаты без согласия этого человека рискованно. Для работодателя сведения о доходах сотрудников относятся к персональным данным (ст. 86—90 ТК РФ, федеральный закон «О персональных данных» №152-ФЗ), — пояснила Евгения.

Может рассматриваться как нарушение требований к конфиденциальности и повлечь дисциплинарные меры, если работник передаст информацию о доходах третьим лицам.

В заключение Ганькина отметила, что в остальных случаях это скорее этический, чем юридический риск.

