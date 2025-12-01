Зарплата на крупных предприятиях Казани превысила 100 тыс руб — исполком

Реальные зарплаты, скорректированные с учетом инфляции, выросли на 7,3%

Фото: Артем Дергунов

За первые восемь месяцев текущего года средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани увеличилась на 18,2%, превысив отметку в 105 тысяч рублей. Об этом заявили во время «делового понедельника» в мэрии Казани.

По этому показателю столица Татарстана занимает третье место среди всех городов-миллионников России. Если учитывать сектор малого и среднего бизнеса, то средний заработок горожан достигает 83 936,9 рублей.

Реальные зарплаты, скорректированные с учетом инфляции, выросли на 7,3%.

Самые высокие средние оклады зафиксированы в научных учреждениях (145 151 рубль), информационной и телекоммуникационной сферах (141 776,2 рубля), финансовом секторе (138 942,8 рубля), а также в производстве и распределении энергоресурсов (119 524,9 рубля). В здравоохранении сотрудники получают около 92 185,1 рубля, а в образовательных организациях — примерно 73 989,7 рубля.

Таким образом, по итогам первого полугодия по величине средней зарплаты Казань уступила лишь двум городам-миллионерам: Екатеринбургу (112 111 руб.) и Красноярску (105 165 руб.).

Дмитрий Зайцев