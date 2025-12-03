Городские службы Казани потратили 2,7 млн рублей на очистку переходов от надписей

Наибольший объем работ по закрашиванию был зафиксирован в переходе на пересечении улиц Большой Крыловки — Поперечно-Базарной

Фото: Динар Фатыхов

С начала года специалисты городских служб Казани очистили более 5,4 тысячи квадратных метров поверхностей в подземных и надземных пешеходных переходах от незаконных надписей и рисунков. На борьбу с последствиями вандализма из городского бюджета было направлено 2,7 млн рублей, сообщили в мэрии.

Основными методами очистки являются закрашивание поврежденных участков и обработка специальными моющими средствами. Наибольший объем работ по закрашиванию был зафиксирован в переходе на пересечении улиц Большой Крыловки — Поперечно-Базарной, где обновлено 195 кв. м стен. Всего за отчетный период было закрашено 3082 кв. м поверхностей.

Городские службы выделили наиболее проблемные участки, где вандализм проявляется особенно часто. В этот список вошли переходы: на улице Вишневского — Шмидта, на пересечении улиц Дементьева и Кошевого, вдоль Мамадышского тракта, на проспектах Ямашева и Большое Казанское кольцо.

Такой вид работ охватил 2348 кв. м. Чаще всего химическую очистку приходилось проводить в подземных переходах на улицах Несмелова, Декабристов — Восстания, Ягодинской — Шоссейной. Лидером по количеству работ по химической очистке стал переход на Гладилова — Шоссейной, где было очищено 290 кв. м.

Рената Валеева