Сегодня выпускники татарстанских школ напишут итоговое сочинение

В Татарстане к сегодняшнему испытанию допущен 16 551 выпускник

Сегодня, 3 декабря, более 679 тысяч выпускников по всей России, включая свыше 16,5 тысячи человек в Татарстане, приступают к написанию итогового сочинения (изложения). Успешное выполнение этого задания является обязательным условием допуска к ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

Как сообщили в Рособрнадзоре, около 7,5 тысячи одиннадцатиклассников выбрали формат итогового изложения.

В Татарстане к сегодняшнему испытанию допущен 16 551 выпускник текущего года. Из них 16 367 человек пишут итоговое сочинение, а 184 выпускника выбрали формат изложения.

Итоговое сочинение (изложение) начинается одновременно в 10:00 по местному времени во всех регионах. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (или 235 минут).

Для тех, кто по уважительным причинам пропустит основной срок или получит «незачет», предусмотрены дополнительные даты: 4 февраля и 8 апреля 2026 года. Этот экзамен является одним из ключевых этапов для старшеклассников на пути к получению аттестата и продолжению образования.

