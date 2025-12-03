Трамп анонсировал удары по наркогруппировкам в Венесуэле

Глава государства подчеркнул, что операции на суше могут начаться «очень скоро»

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке американских военных к переходу к наземным ударам по группировкам, связанным с наркотрафиком в Венесуэле. Выступая на заседании кабинета министров, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома, глава государства подчеркнул, что операции на суше могут начаться «очень скоро».

— Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем, — заявил президент США.

Это заявление последовало за встречей Трампа с командой по нацбезопасности, в ходе которой обсуждались дальнейшие действия в отношении Венесуэлы. Дискуссия проходила на фоне безуспешных попыток американской администрации оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Трамп в телефонном разговоре потребовал от Мадуро покинуть страну в течение недели. Беседа двух лидеров продолжалась менее 15 минут. В ходе разговора Трамп «сказал Мадуро, что у него есть неделя на то, чтобы уехать из Венесуэлы со своей семьей и отправиться в любое место по его выбору». Однако этот срок истек в пятницу, 28 ноября.



Рената Валеева