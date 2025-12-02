Reuters: Трамп потребовал от Мадуро покинуть Венесуэлу в течение недели

Телефонная беседа двух лидеров продолжалась менее 15 минут

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 21 ноября потребовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну в течение недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Беседа двух лидеров продолжалась менее 15 минут. В ходе разговора Трамп «сказал Мадуро, что у него есть неделя на то, чтобы уехать из Венесуэлы со своей семьей и отправиться в любое место по его выбору». Отмечается, что этот срок истек в пятницу, 28 ноября.

В связи с истечением срока 29 ноября Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что «все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми» должны считать «воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым».

По версии агентства, в ответ на требование Трампа Мадуро выразил готовность покинуть страну с членами семьи при условии «полной юридической амнистии, включая отмену всех американских санкций». Мадуро также якобы потребовал прекращения в Международном уголовном суде касающегося его разбирательства и отмены санкций США в отношении 100 венесуэльских должностных лиц. Кроме того, он подчеркнул, что переходное правительство республики до проведения новых выборов должна возглавить исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Источники Reuters указывают, что Трамп «отверг большую часть» требований Мадуро. Однако, по сведениям агентства, переговоры относительно возможности того, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу, могут быть продолжены.

30 ноября Дональд Трамп подтвердил факт разговора с Мадуро, но не привел подробностей. В тот же день он уточнил, что его заявление о воздушном пространстве Венесуэлы не следует воспринимать как указание на возможность нанесения военными США ударов по территории этой страны.

Рената Валеева