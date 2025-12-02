Директора театра им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова наградили орденом за заслуги в культуре

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Фото: Михаил Захаров

Директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность на посту руководителя одного из ведущих театров республики. Орден является признанием заслуг руководителя в развитии культурного потенциала региона и сохранении художественных традиций.

В том же указе президента глава КАМАЗа Сергей Когогин был удостоен звания Героя Труда России.

Наталья Жирнова