Новости общества

19:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Директора театра им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова наградили орденом за заслуги в культуре

16:38, 02.12.2025

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Директора театра им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова наградили орденом за заслуги в культуре
Фото: Михаил Захаров

Директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, награда присуждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность на посту руководителя одного из ведущих театров республики. Орден является признанием заслуг руководителя в развитии культурного потенциала региона и сохранении художественных традиций.

В том же указе президента глава КАМАЗа Сергей Когогин был удостоен звания Героя Труда России.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также