В Госдуму внесли законопроект о регулировании разведения домашних животных

Еще в июле «Реальное время» писало об инициативе Минприроды по данному вопросу

Группа депутатов разных фракций во главе с председателем думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на регулирование разведения домашних животных. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Инициатива предлагает внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», закрепив ряд ключевых понятий в сфере разведения. В числе них — «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

Одним из центральных нововведений является создание единой НКО на федеральном уровне. Эта структура будет отвечать за ведение реестра заводчиков по каждому виду животных, установление порядка разведения, обучение специалистов, организацию выставок и популяризацию пород, а также контроль за соблюдением установленных стандартов.

Законопроектом также предусматривается классификация целей разведения, включающая отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях, а также разведение для личного содержания домашних животных. Помимо этого, предлагается закрепить обязанность передавать документы о происхождении при отчуждении животных; перечень таких документов будет утверждаться правительством РФ.

Документ также устанавливает правила ведения учета заводчиков, порядок включения и исключения сведений из реестра, механизм взимания целевых взносов, а также порядок контроля деятельности единой некоммерческой организации со стороны уполномоченного федерального органа.



