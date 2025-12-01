В Казани восстановят исторический «Дом Щетинкина» под гостиницу

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия одобрил проект реставрации исторического здания «Дом Щетинкина» на улице Баумана, 34. Проект получил все необходимые согласования для проведения реставрационных работ, сообщает пресс-служба комитета.

Здание, построенное в 1841 году, является ОКН регионального значения и важным градообразующим элементом исторического центра Казани. Первоначально дом принадлежал Дмитрию Щербакову, а затем перешел во владение известного казанского купца Василия Ивановича Щетинкина. В 1857 году по инициативе нового владельца архитектор Роберт Киливейн расширил усадьбу, добавив двухэтажный пристрой.

Реставрационные работы будут проводиться на средства собственника здания — компании ООО «УМКА». Проект предусматривает восстановление исторического облика фасадов и приспособление здания под современную гостиницу. Реконструкция будет осуществляться на основе архивных фотографий, поскольку значительная часть первоначального облика утрачена. В ходе реставрации планируется провести комплекс работ: восстановление фундаментов, кирпичной кладки, карнизов и декоративных элементов, а также внутренних помещений. В здании появится мансардный этаж, будет проведена современная система вентиляции при сохранении исторического облика.

Напомним, что в Казани планируют признать новый археологический памятник XVIII—XIX веков.

Наталья Жирнова