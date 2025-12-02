В Набережных Челнах произошел сбой в системе оплаты проезда
Пассажирам рекомендовано по возможности производить оплату наличными средствами
В общественном транспорте Набережных Челнов временно приостановлена оплата проезда банковскими картами. Сбой затронул валидаторы в автобусах и трамваях. Об этом сообщила администрация города через свой официальный телеграм-канал.
— Уважаемые пассажиры! По техническим причинам у оператора автоматизированной системы оплаты проезда временно недоступна оплата банковскими картами на валидаторах в автобусах и трамваях, — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендовано по возможности производить оплату наличными средствами или с помощью QR-кода.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».