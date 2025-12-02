В Набережных Челнах произошел сбой в системе оплаты проезда

В общественном транспорте Набережных Челнов временно приостановлена оплата проезда банковскими картами. Сбой затронул валидаторы в автобусах и трамваях. Об этом сообщила администрация города через свой официальный телеграм-канал.

— Уважаемые пассажиры! По техническим причинам у оператора автоматизированной системы оплаты проезда временно недоступна оплата банковскими картами на валидаторах в автобусах и трамваях, — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовано по возможности производить оплату наличными средствами или с помощью QR-кода.

Рената Валеева