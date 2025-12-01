Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Клиновое в ДНР
Это стало возможным благодаря действиям подразделения «Южной» группировки войск
Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
По информации ведомства, подразделения Южной группировки войск в ходе успешных наступательных действий заняли Клиновое, продвинувшись вперед в глубину обороны противника.
Ранее, 25 ноября, российская армия сообщала об освобождении населенного пункта Иванополье, также расположенного в ДНР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».