Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Клиновое в ДНР

12:22, 01.12.2025

Это стало возможным благодаря действиям подразделения «Южной» группировки войск

Фото: Артем Дергунов

Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

По информации ведомства, подразделения Южной группировки войск в ходе успешных наступательных действий заняли Клиновое, продвинувшись вперед в глубину обороны противника.

Ранее, 25 ноября, российская армия сообщала об освобождении населенного пункта Иванополье, также расположенного в ДНР.

Рената Валеева

