Китай ввел налог на контрацептивы для борьбы с падением рождаемости

Население Китая сокращается уже в течение трех лет

Китай впервые за тридцать лет вводит НДС по ставке 13% на противозачаточные средства, включая презервативы, в попытке стимулировать рождаемость и остановить демографический спад. Как сообщает Bloomberg, поправки вступают в силу в январе 2026 года.

Это решение отменяет действовавшее с 1993 года освобождение данной категории товаров от НДС. Мера направлена на изменение демографической ситуации, поскольку население Китая сокращается уже в течение трех лет.

По данным Bloomberg, в 2024 году в стране было зарегистрировано всего 9,54 млн рождений. Это почти вдвое меньше показателя 2016 года (18,8 млн), когда была отменена политика одного ребенка, что подчеркивает серьезность демографической проблемы.

Наряду с введением НДС на контрацептивы, новые поправки предусматривают предоставление государственных льгот на услуги по уходу за детьми, престарелыми и инвалидами. Ранее, в июне текущего года, китайские власти уже анонсировали план по внедрению национальной системы родительских субсидий, позволяющей семьям получать 3600 юаней (около $501) в год на каждого ребенка до достижения им трехлетнего возраста, независимо от очередности его рождения.

