В Казани вручили премию имени Лобачевского лауреату в области математики

Лауреатом стал главный научный сотрудник лаборатории геометрии и топологии ПОМИ РАН Сергей Иванов

В Казани в Императорском зале КФУ состоялась церемония вручения медали и премии имени Н.И. Лобачевского. Лауреатом стал главный научный сотрудник лаборатории геометрии и топологии ПОМИ РАН Сергей Иванов.

Медаль имени Н.И. Лобачевского присуждается раз в два года и сопровождается денежной премией в размере $75 тысяч. Лауреатами становятся ученые, чьи работы, открытия или изобретения имеют особое значение для науки и практики в области фундаментальной и прикладной математики.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подчеркнул, что Сергей Владимирович Иванов является продолжателем известной петербургской математической школы, которая исторически развивала идеи Лобачевского и укрепляла авторитет российской науки.

«Реальное время» писало о разработке казанских ученых для лечения сложных переломов.



Ариана Ранцева