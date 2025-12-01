Минниханов и Мирзиёева обсудили развитие партнерства между Татарстаном и Узбекистаном
Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в культурной, туристической и экономической сферах
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с руководителем Администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. Переговоры состоялись в казанском Кремле, сообщает пресс-служба раиса.
В ходе диалога стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между регионами двух стран. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в культурной, туристической и экономической сферах. По мнению участников встречи, Татарстан и Узбекистан обладают значительным потенциалом для расширения взаимовыгодных связей. Стороны отметили перспективность развития сотрудничества на межрегиональном уровне.
В рамках визита Саида Мирзиёева передала Рустаму Минниханову приветствие от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Напомним, ранее президенты России и Узбекистана обсудили вопросы стратегического партнерства в ходе телефонного разговора.
