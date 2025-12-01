Прорыв в лечении ВИЧ: новая иммунотерапия показала впечатляющие результаты

Фото: Максим Платонов

Американские и бразильские медики разработали экспериментальную иммунотерапию, которая продемонстрировала хорошие результаты в лечении ВИЧ. В ходе клинических испытаний у 70% участников наблюдалось длительное подавление инфекции даже после прекращения приема антиретровирусных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).



Новая терапия включает три компонента: специальную вакцину, два набора антител широкого спектра действия и молекулу, активирующую «спящий» ВИЧ. Вакцина стимулирует выработку антител к стабильным сегментам белка Gag вирусной оболочки. В ходе эксперимента участники, принимавшие антиретровирусную терапию не менее года, прошли курс новой иммунотерапии и временно прекратили прием лекарств. Результаты превзошли ожидания: у семи из десяти пациентов вирус оставался под контролем в течение нескольких месяцев. Только у трех участников наблюдалось быстрое размножение вируса в первые две недели после прекращения приема препаратов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ученые считают, что предварительная «тренировка» иммунитета может значительно замедлить развитие заболевания или даже вызвать «вакцинирующий» эффект, заставляющий организм самостоятельно бороться с вирусом.

Наталья Жирнова