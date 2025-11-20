Минздрав одобрил использование мРНК-вакцин для лечения меланомы

Помимо этого в министерстве разрешили пептидную вакцину для лечения злокачественных новообразований

Фото: Михаил Захаров

Минздрав России разрешил использование двух новых биотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании коллегии ведомства, передает РИА «Новости».

Речь идет о двух видах вакцин нового поколения: мРНК-вакцине для терапии меланомы и пептидной вакцине для лечения злокачественных новообразований. Оба препарата получили официальное разрешение на применение в клинической практике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр подчеркнул, что внедрение инновационных методов лечения находится на начальном этапе. По его словам, специалистам предстоит провести оценку эффективности и безопасности нового подхода к терапии.

Михаил Мурашко отметил, что пока речь не идет о массовом применении новых препаратов.

Это лишь один из методов лечения в комплексе существующих подходов, который будет внедряться постепенно после получения необходимых данных об эффективности и безопасности терапии.

Наталья Жирнова