Минздрав одобрил использование мРНК-вакцин для лечения меланомы
Помимо этого в министерстве разрешили пептидную вакцину для лечения злокачественных новообразований
Минздрав России разрешил использование двух новых биотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании коллегии ведомства, передает РИА «Новости».
Речь идет о двух видах вакцин нового поколения: мРНК-вакцине для терапии меланомы и пептидной вакцине для лечения злокачественных новообразований. Оба препарата получили официальное разрешение на применение в клинической практике.
Министр подчеркнул, что внедрение инновационных методов лечения находится на начальном этапе. По его словам, специалистам предстоит провести оценку эффективности и безопасности нового подхода к терапии.
Михаил Мурашко отметил, что пока речь не идет о массовом применении новых препаратов.
Это лишь один из методов лечения в комплексе существующих подходов, который будет внедряться постепенно после получения необходимых данных об эффективности и безопасности терапии.
