В Казани сохранятся премии для победителей международных олимпиад

Педагоги, подготовившие победителей, также получат денежное вознаграждение

Фото: Александр Ильин

В Казани планируется продолжить практику поощрения школьников, завоевавших награды на международных олимпиадах в составе российской сборной, а также их педагогов-наставников. Соответствующий проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Система премирования останется неизменной, по сравнению с 2024 годом. Учащиеся, получившие золотую медаль, будут награждены премией в размере 300 тыс. рублей, серебряная медаль принесет 250 тыс. рублей, а бронзовая — 200 тыс. рублей. Все суммы указаны с учетом налоговых вычетов. При этом ученик получит только одну премию, соответствующую его наивысшему достижению.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Педагоги, подготовившие победителей, также получат денежное вознаграждение. За подготовку обладателя золотой медали предусмотрено поощрение в 300 тыс. рублей, серебряной — 250 тыс., бронзовой — 200 тыс. рублей. Премия будет выплачиваться одному педагогу по основному месту работы, независимо от количества завоеванных его учеником наград.

Наталья Жирнова