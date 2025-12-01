Казань не попала в список городов на звание «Молодежная столица России»

Фото: Мария Зверева

Стартовало народное голосование за звание «Молодежная столица» и «Город молодежи». Голосование продлится до 19 декабря, сообщает пресс-служба Минцифры России.

На звание «Молодежная столица», предназначенное для региональных центров, претендуют шесть городов: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск. В параллельной номинации «Город молодежи», открытой для малых городов, соперничают Выкса, Елец, Новый Уренгой, Норильск, Старая Русса и Шерегеш.



Города‑победители в 2026 году станут ключевыми центрами молодежной активности в России. Кроме того, победившие города получат методическую и экспертную поддержку, а также полноценное медиасопровождение в течение всего года. Примечательно, что Казань не попала в номинацию в конкурсе за звание молодежной столицы.

Ранее Татарстан завоевал Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани.

Наталья Жирнова