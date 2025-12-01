Мединский предложил оценивать правителей в учебниках по «человечности» и «эффективности»

В качестве примера он привел императора Александра I, которого, по его мнению, можно считать «добрым человеком»

Фото: Максим Платонов

Помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский выступил с предложением изменить подход к оценке правителей в школьных учебниках истории. Он предложил использовать два новых критерия — «человечность» и «эффективность», отказавшись от прежних оценок «прогрессивности-реакционности» или «хорошести-плохости».

— В учебниках раньше оценивали правителей так: по прогрессивности-реакционности, как бы «хорошести»-«плохости». А я предложил бы два простых критерия. Первый, как человека, — человечность. Второй, как руководителя, — эффективность, — написал Мединский в своем телеграм-канале.

В качестве примера председатель РВИО привел императора Александра I, которого, по его мнению, можно считать «добрым человеком». Мединский подчеркнул, что в период его правления «ноздри не рвали, никого не казнили (вообще!), никакого террора, никаких зверств. Нравы смягчались. Чувство собственного достоинства в людях росло».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мединский убежден, что и с точки зрения «эффективности» этот российский царь был весьма успешен.

— За 1/4 века его правления Империя укрепилась на Востоке, росла и развивалась в Америке. Осваивала новые земли в Закавказье и на Черном море. Александр I добавил к Империи Вел. княжество Финляндское и объединил в ее составе все польские земли, включив бывшие прусские и австрийские владения, — напомнил он.

Помимо территориальных приобретений и укрепления позиций, Мединский отметил важнейшие военные победы: «При Александре I Россия растоптала общеевропейскую «Великую армию» двунадесяти языков. А также устроила марш Победы на Елисейских полях в Париже».



Рената Валеева