Нижнекамск и Якутск стали городами-побратимами

Мэры городов подписали меморандум о сотрудничестве

Мэры Нижнекамска Радмир Беляев и Якутска Евгений Григорьев оформили побратимские отношения между городами, подписав меморандум о сотрудничестве и согласовав план совместных мероприятий. О достигнутых договоренностях Беляев сообщил в своем телеграм-канале.

— Побратимство дает дополнительные возможности: обмен опытом, совместные проекты, новые направления развития, культурный обмен. Поэтому сотрудничество с Якутском имеет для нас особую ценность, — написал глава Нижнекамска.

Ключевые направления сотрудничества:

Развитие туризма: одним из ключевых направлений станет развитие взаимного туристического потока. По словам Беляева, для жителей Нижнекамска это «возможность побывать в регионе с богатой историей, уникальными традициями». Культурный обмен: особое внимание будет уделено совместным культурным проектам. Уже согласовано проведение объединенного празднования татарского Сабантуя и якутского Ысыаха 13 июня следующего года в Нижнекамске. Обмен опытом в сфере ЖКХ: Нижнекамск намерен детально изучить опыт Якутска в вопросах ремонта и обслуживания инженерных сетей, особенно ценный в сложных климатических условиях. Сотрудничество в образовании: Якутск, в свою очередь, проявил интерес к системе образования Нижнекамска, охватывающей все уровни — от дошкольного до среднего профессионального. Поддержка участников СВО.

— Все направления работы нацелены на повышение качества жизни жителей района и укрепление сотрудничества между нашими городами. Надеемся на плодотворное сотрудничество! — подытожил Беляев.

Рената Валеева