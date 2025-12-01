Казанцы готовы потратить на косметический ремонт около 190 000 рублей

Если бы казанцы могли привести в порядок только одно помещение, треть выбрала бы кухню

Фото: Динар Фатыхов

Почти половина казанцев (47%) при косметическом ремонте в первую очередь консультируются с семьей и друзьями. Блоги и соцсети служат источником вдохновения для 40% опрошенных, в то время как 38% предпочитают самостоятельно разрабатывать визуальную концепцию будущего интерьера. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Авито Услуги».

— Опрос показал, что основным источником рекомендаций при косметическом ремонте остаются семья и друзья. Однако россияне нередко предпочитают доверять такую важную работу профессионалам: 27% респондентов пользуются помощью ремонтных бригад и дизайнеров интерьера. Такой подход позволяет избежать ошибок и получить результат, полностью соответствующий ожиданиям заказчика и современным трендам, — комментирует руководитель категории «Ремонт и строительство» Светлана Филимонова.

Если бы казанцы могли привести в порядок только одно помещение, треть (31%) выбрала бы кухню. Спальня является приоритетом для 15% опрошенных, но среди зумеров (молодежи 18—24 лет) этот показатель значительно выше — 29% предпочли бы обновить именно спальню. Ванную комнату выбрали бы 17% респондентов, а гостиную — 15%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При выборе материалов жители Казани чаще всего готовы инвестировать в экологичность: 36% заявили, что выбрали бы натуральные и безопасные материалы, даже если это повлечет дополнительные расходы. Популярны и технологичные решения: 24% респондентов хотели бы установить систему «умного дома». Мебель из натурального дерева привлекает 23%, а паркет и натуральный мрамор — 19%. При этом 23% опрошенных признались, что не считают нужным тратиться на дорогие улучшения и купили бы все самое простое. Интересно, что молодежь 18—24 лет меньше всего хотела бы использовать экологичные материалы (24%), но зато им больше других импонируют решения для «умного дома» (35%) и дорогая техника известных брендов (27%).

Что касается бюджета, в среднем опрошенные готовы потратить на косметическое обновление жилья около 190 000 рублей. При этом молодежь назвала сумму почти в полтора раза больше. Однако 41% респондентов хотели бы уложиться в 100 000 рублей, из них 17% — в 50 000 рублей. Бюджет от 100 000 до 200 000 рублей закладывают 21%, от 200 000 до 350 000 — 14%. Более полумиллиона рублей готовы потратить только 6% опрошенных.

Рената Валеева