С января по октябрь в Казани построили почти 4000 многоквартирных домов

Фото: Артем Дергунов

За девять месяцев текущего года объем строительных работ достиг 104,4 млрд рублей, что на 23,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом заявили во время «делового понедельника» в мэрии Казани.

В то же время отмечается некоторое снижение объемов ввода жилья. За отчетный период введено в эксплуатацию 998 квадратных метров жилья, что составляет 91% от уровня прошлого года. При этом 65% всего введенного жилья приходится на индивидуальное строительство.

За указанный период в городе построено и сдано в эксплуатацию 6 670 новых квартир, а также 3 987 индивидуальных жилых домов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Значительное развитие получила социальная инфраструктура города. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в жилом комплексе «Лето» построена новая современная школа. По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» завершены строительные работы детской поликлиники в ЖК «Волжские Просторы», поликлиники в ЖК «Весна» и врачебной амбулатории в жилом массиве «Вишневка».

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проведены ремонтные работы на 12 участках улиц общей протяженностью 7 километров. Отремонтированы два моста — на улице Достоевского и через протоку Булак. Открыт новый сквер на улице Кремлевской, ведутся работы по благоустройству бульвара на улице Серова и территории Чайковых озер. В Советском районе введена в эксплуатацию вторая очередь Вознесенского тракта.

Дмитрий Зайцев