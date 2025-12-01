На Солнце впервые за две недели произошла вспышка высшего балла

Событие было зафиксировано утром 1 декабря

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Солнце впервые за две недели произвело мощную вспышку высшего класса X. Событие было зафиксировано утром 1 декабря, и его источником стала аномально активная область №4274, энергия в которой не иссякает уже второй месяц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По предварительным данным, мощность вспышки составила Х1.95 балла, а пик ее активности пришелся на 05:49 по московскому времени.

— По своей силе вспышка попадает в пятерку самых сильных вспышек на нашем светиле с начала 2025 года, — написал Леус.

Особое внимание ученых привлекает источник вспышки — активная область №4274. Этот регион Солнца демонстрирует непрерывную и экстремальную активность на протяжении последних двух месяцев, что является аномально долгим сроком для таких мощных событий. Именно эта область ранее уже спровоцировала ряд сильнейших вспышек.

Несмотря на мощность текущей вспышки, вероятность ее негативного влияния на Землю оценивается как крайне низкая.

— Место формирования вспышки находится далеко от линии Солнце — Земля. Так, вероятность попадания солнечного вещества на Землю крайне мала, — пояснил Леус.

Рената Валеева