Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Термин официально обозначает намеренно провокационный онлайн-контент

Оксфордский словарь объявил свой выбор слова 2025 года: им стало англоязычное понятие «рейджбейт» (rage bait). Этот термин официально обозначает намеренно провокационный онлайн-контент, используемый для повышения популярности или вовлеченности в интернете. Об этом сообщается в публикации на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

«Рейджбейт» образовано от английских слов rage (гнев) и bait (приманка), что буквально переводится как «приманка для гнева». Суть явления заключается в создании контента, который сознательно вызывает у пользователей сильные эмоциональные реакции, чаще всего гнев, возмущение или ярость, с целью увеличения просмотров, комментариев и репостов.

Согласно данным оксфордских языковедов, за последние 12 месяцев употребление слова «рейджбейт» увеличилось в три раза. Впервые оно было предложено в статье на платформе Usenet еще в 2002 году, тогда оно обозначало реакцию водителя на моргание фарами как требование уступить дорогу. Впоследствии термин вошел в интернет-сленг и начал активно использоваться в отношении «вирусных» публикаций. Словарь отмечает, что со временем «рейджбейт» прочно закрепилось в лексиконе медийщиков и создателей контента.



Ранее портал «Грамота.ру» обнародовал шорт-лист претендентов на звание слова 2025 года, включив в него такие выражения, как «ред-флаг», «сигма» и «проявленность». Словом года по версии портала в 2024 году стало «вайб».

Рената Валеева