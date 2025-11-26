«Ред-флаг», «сигма» и «проявленность» вошли в шорт-лист «Слова 2025 года» по версии «Грамота.ру»

Портал «Грамота.ру» обнародовал шорт-лист претендентов на звание слова 2025 года, включив в него такие выражения, как «ред-флаг», «сигма» и «проявленность». Всего в списке 12 слов, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе проекта.

Среди кандидатов, отражающих актуальные лингвистические тенденции, оказались: «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг», междометие «пупупу», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».

Как уточнили в пресс-службе, лингвисты выделили несколько ярких тенденций уходящего года. В первую очередь, это повсеместное присутствие контента, сгенерированного ИИ. Во-вторых, наблюдается активная экспансия слов, связанных с популярной психологией. И в-третьих, значительно возросло количество лексических единиц, характеризующих современные человеческие типы и социальные роли.

В общей сложности специалисты портала рассмотрели более 500 слов.

Финальный этап выбора премии «Слово 2025 года» предполагает открытое рейтинговое голосование среди приглашенных экспертов-лингвистов, которые и определят победителя из представленного шорт-листа.

Словом года по версии портала «Грамота.ру» в 2024 году стало «вайб». Это слово получило 256 голосов экспертов-филологов, участвовавших в голосовании. RBC.ru +2В тройку лидеров также вошли:

«скуф» (229 голосов) — описание неопрятного мужчины старше 35 лет с пивным животом и бесперспективной работой;

«прилет» (124 голоса) — удар одиночного снаряда по объекту или территории.

Рената Валеева