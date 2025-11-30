Новости общества

Над Татарстаном сбили один БПЛА

12:40, 30.11.2025

В трех городах республики объявили угрозу атаки беспилотников

Над Татарстаном сбили один БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, были уничтожены дроны над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Напомним, в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА. Мэр Нижнекамска обратился к горожанам на фоне угрозы атаки беспилотников.

Наталья Жирнова

