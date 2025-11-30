Над Татарстаном сбили один БПЛА
В трех городах республики объявили угрозу атаки беспилотников
Над Татарстаном сбили один БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Помимо этого, были уничтожены дроны над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
Напомним, в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА. Мэр Нижнекамска обратился к горожанам на фоне угрозы атаки беспилотников.
