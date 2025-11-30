В Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА

В аэропорту Бегишево уже ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Напомним, что с 10:39 мск в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность».





Наталья Жирнова