Умеров стал главой делегации для переговоров с США и Россией вместо Ермака

Ранее уволенный глава офиса Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала сообщил, что собирается на фронт

Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации для переговоров с Россией и США. Ранее эту роль занимал Андрей Ермак.

— Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации, — сказано в указе.

Напомним, уволенный глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне коррупционного скандала сообщил, что собирается на фронт — об этом писали СМИ. Вчера он подал заявление об отставке. Она последовала за масштабным коррупционным скандалом в энергетической сфере Украины и рядом следственных действий, проведенных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Ранее в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил об обысках у Ермака. Издание Financial Times сообщило, что трое членов правящей партии Зеленского выразили мнение, что обыски, вероятно, могут повлиять на активизацию мирных переговоров. Один из законодателей указал на «накопившееся давление в обществе, которое может взорваться в любой момент», подчеркнув при этом поддержку расследования НАБУ и САП.

Галия Гарифуллина