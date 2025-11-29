Арина Кияшко из Татарстана заняла второе место на «Голосе.Дети»
Она набрала 35,6% голосов телезрителей
Арина Кияшко из Нижнекамска заняла второе место на «Голосе.Дети». Она набрала 35,6% голосов телезрителей.
Первое место заняла Мария Никулина из Ставрополья. За нее проголосовало 44,4% публики.
В ходе шоу к Арине повернулись два наставника — Дима Билан и Аида Гарифуллина. Юная исполнительница выбрала оперную певицу. В финале Арина выступила с песней Лары Фабиан «Адажио».
Напомним, в апреле прошлого года в шоу «Голос» участвовал вокалист из Зеленодольска Матвей Козин. Своими впечатлениями он поделился в интервью «Реальному времени».
