Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Рост минимальной оплаты труда относительно текущего периода составляет 20,7%

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с начала 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается на отметке 27 093 рубля. Документ размещен на официальном портале публикации нормативных актов.

Обновленный показатель превышает уровень прожиточного минимума работающего гражданина на 31,2%, достигнув отметки в 48% от средней зарплаты. Рост минимальной оплаты труда относительно текущего периода составляет 20,7%.

Кроме того, российский лидер утвердил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Также в числе подписанных им документов:

введение дополнительных выплат для женщин, имеющих звание «Мать-героиня»;

закон о пенсии для детей, родившихся через 300 дней после смерти отца;

разрешение льгот для матерей-героинь — их уравняли в социальных гарантиях с Героями Труда;

закон о бюджете Социального фонда России на 2026—2028 годы;

ужесточение условий получения мигрантами полиса ОМС;

введение единой системы оценки эффективности автошкол;

предоставление не сдавшим ГИА девятиклассникам возможности бесплатно обучиться рабочей профессии;

включение НКО, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей, в перечень социально ориентированных организаций, имеющих право на господдержку.

Недавно президент России утвердил единую ставку налога для иноагентов в 30%. Они будут лишены права на вычеты по долгосрочным вложениям, а также освобождения от налога на доходы при продаже активов, дарении и наследовании.

Галия Гарифуллина