Путин утвердил единую ставку налога для иноагентов в 30%

Они будут лишены права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям, а также освобождения от налога на доходы при продаже активов, дарении и наследовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единую ставку налога на доходы иноагентов в размере 30%. Об этом свидетельствуют данные портала правовых актов.

Лица, имеющие статус иноагента, будут лишены права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям, а также освобождения от налога на доходы при продаже активов, дарении и наследовании. Закон также вводит ограничения на использование налоговых льгот для организаций, которые имеют статус иноагента или долю участия иностранных агентов в уставном капитале 10% и более.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя инициативу, называл граждан РФ, внесенных в реестр Минюста, «предателями» и заявлял, что такие лица «не должны получать налоговых льгот».

— Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере, — подчеркнул Володин.

Статус иностранного агента был введен в российское законодательство в 2012 году, а его последовательное ужесточение началось в 2020-х годах. В настоящее время для иноагентов уже действуют запреты на финансовую и имущественную поддержку от государства, на рекламу и участие в выборах всех уровней, а также на выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.



Рената Валеева