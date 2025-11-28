Турецкий «Трабзонспор» отказался от крупного спонсорского предложения Coca-Cola из-за ситуации в Газе

«Было бы недостойно с нашей стороны заключать сделку с Coca-Cola, в то время как в Палестине убивают тысячи детей», заявил президент клуба.

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» отклонил значительное спонсорское предложение от американской компании Coca-Cola, сославшись на гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом президент клуба Эртугрул Доган сообщил агентству Anadolu.

— То, что происходит в Палестине и секторе Газа — плохо. Я не смог заставить себя пойти на такое соглашение, — заявил Доган, объясняя решение клуба. Газета Turkiye привела еще одну его цитату: «Было бы недостойно с нашей стороны заключать сделку с Coca-Cola, в то время как в Палестине убивают тысячи детей».

Решение «Трабзонспора» отражает более широкую тенденцию в Турции и ряде других исламских стран, где с осени 2023 года, после обострения ситуации в Газе, объявляются общественные бойкоты компаниям, которые, по мнению их организаторов, связаны или активно сотрудничают с Израилем или США. Как сообщал Bloomberg, на турецком рынке доля Coca-Cola уже снизилась с 59% в 2023 году до 54% в 2024 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время генеральным спонсором «Трабзонспора» выступает турецкая финтех-компания Papara. Среди других спонсоров клуба также присутствует ритейлер электроники и бытовой техники Onvo. Отметим, что еще летом 2023 года, до текущего обострения в Газе, команда сменила форму американского бренда Nike на испанский Joma. В прошлом сезоне клуб из города Трабзон занял седьмое место в турецком чемпионате.

Рената Валеева