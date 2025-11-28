Правительство внесло в Госдуму соглашение с Индией о взаимной отправке военных

Документ предусматривает его применение для совместных учений, тренировок, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф

Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Индии, определяющее порядок взаимной отправки солдат, военных кораблей и самолетов на территории друг друга. Об этом свидетельствует информация, размещенная в электронной базе Госдумы.

Соглашение об отправке военных было подписано в Москве в феврале 2025 года и призвано регламентировать механизмы взаимного материально-технического обеспечения. Документ предусматривает его применение для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.

В ноябре 2024 года Россия и Индия уже достигли договоренности о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений.

Ранее, Минобороны Индии сообщало о переговорах с Россией по вопросам ускоренной поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, истребителей Су-30 МКИ и приобретения критически важной военной техники. В ходе тех контактов особое внимание уделялось вопросам противовоздушной обороны, ракетам класса «воздух — воздух», современным технологиям и модернизации авиационных платформ.



Рената Валеева