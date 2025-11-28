Минниханов и министр по делам религий Омана обсудили сотрудничество

Раис Татарстана обозначил ключевую роль республики как центра взаимодействия России с исламским миром

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по делам религий и вакфов Султаната Оман шейхом Мухаммадом бен Саидом Аль Мамари. Гость приехал в Татарстан в рамках своего визита в Россию.

Приветствуя делегацию, Минниханов выразил искреннюю радость по поводу участия в переговорах на высшем уровне в ходе госвизита султана Омана Его Величества Хейсама бен Тарика Аль Саида в Россию в апреле текущего года, а также отметил свою поездку в Оман, состоявшуюся в мае. Эти контакты, по словам раиса РТ, закладывают прочную основу для дальнейшего взаимодействия.

Обсуждая экономические связи, Минниханов признал, что товарооборот между Татарстаном и Оманом на данный момент является незначительным, однако подчеркнул огромный потенциал для сотрудничества. Он особо отметил ключевую роль Татарстана как центра взаимодействия РФ с исламским миром.

Для усиления контактов, по мнению Минниханова, крайне важно организовывать взаимные визиты и встречи деловых кругов. Эффективной площадкой для этого является ежегодно проводимый в Казани Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum».

В свою очередь, министр по делам религий и вакфов Султаната Оман д-р Мухаммад бин Саид Аль-Мамари рассказал о деятельности своего ведомства, включая его международные проекты и инициативы.



В рамках визита оманской делегации 29 ноября в Казани состоится торжественное открытие Международной выставки «Во имя общечеловеческих ценностей: традиции взаимопонимания, добрососедства и мира в Омане». Мероприятие, посвященное богатому духовному и культурному наследию Султаната Оман, организовано Духовным управлением мусульман РФ совместно с Министерством религиозных дел и вакфов Султаната Оман.

Рената Валеева