Минюст признал иностранными агентами издание DOXA* и четырех человек

Новостной портал выступал против СВО и взаимодействовал с нежелательными для России организациями

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него четырех человек и одно издание. В список попали журналист Айгуль Гимранова-Лион*, общественный деятель Анзор Масхадов*, поэт и ученая Василина Орлова*, бывший замглавы администрации президента России Евгений Савостьянов*, а также студенческое издание DOXA*. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

По данным Минюста, новостной портал, который Генпрокуратура признала нежелательной организацией в 2024 году, участвовал в создании и распространении контента иностранных агентов и нежелательных организаций. Ведомство также вменяет изданию распространение фейков о российских властях и фейков, направленных на создание негативного имиджа российских военных. Кроме того, DOXA* выступала против СВО и взаимодействовала с нежелательными для России организациями.

Все новые физические лица — иностранные агенты, по информации Минюста, проживают за пределами РФ. Им вменяется создание и/или распространение контента иностранных агентов, выступления против СВО, а также распространение фейков о решениях и политике российских властей.

В частности, Айгуль Гимранова-Лион*, помимо прочего, «призывала к нарушению территориальной целостности Российской Федерации» и участвовала в мероприятиях, проводимых нежелательными для России организациями.

Анзору Масхадову*, по данным ведомства, приписывается участие в деятельности нежелательной в России организации и распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Василине Орловой* и Евгению Савостьянову* также вменили распространение фейков, направленных на формирование отрицательного образа российской армии.

Рената Валеева