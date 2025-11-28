Более 75% россиян сталкиваются с угрозами на работе, каждый девятый — постоянно

Почти половина всех участников опроса из Казани сообщили, что они сами или их знакомые получали производственные травмы за последний год

Фото: Максим Платонов

Большинство жителей крупных городов России — свыше 75% — хотя бы периодически сталкиваются на работе с обстоятельствами, которые угрожают их жизни или здоровью. При этом каждый девятый опрошенный (11%) отметил, что находится в таких ситуациях постоянно. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Группе Ренессанс страхование».

Каждый третий респондент (33%) периодически сталкивается с опасностями, а 33% — редко. Только 24% участников опроса заявили, что никогда не оказывались на работе в подобных рискованных обстоятельствах.



Самым распространенным фактором риска для здоровья на работе, по мнению респондентов, является опасное оборудование — этот вариант выбрали более половины (56%) опрошенных. Еще 39% связывают рабочие риски с работой в специфическом месте, а 36% видят угрозу во взаимодействии с другими людьми.

При этом подавляющее большинство опрошенных (78%) отметили, что их работодатель уже ввел меры по покрытию рисков для работников предприятия. Среди наиболее популярных мер:

Страхование подчиненных от несчастных случаев — 62%.

Установка дополнительных технических систем безопасности — 51%.

Выплата сотрудникам надбавок к зарплате за риск — 34%.

Наем дополнительного персонала для снижения нагрузки и рисков — каждый четвертый работодатель.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почти половина (47%) всех участников опроса из столицы Татарстана сообщили, что они сами или их знакомые получали производственные травмы за последний год.

В 37% случаев травмы оказались легкими.

Почти каждый второй (49%) сообщил о повреждениях средней тяжести.

10% респондентов указали на тяжелые травмы.

Причины произошедшего казанцы объясняют по-разному: 43% списывают инцидент на несчастный случай, 29% видят причину в халатности коллег, а каждый пятый (20%) винит в этом своего работодателя.

— Один из популярных вариантов защиты — страхование персонала от несчастных случаев. Это достаточно бюджетный вариант, обеспечивающий выплату компенсации, размер которой зависит от тяжести полученной травмы, — комментирует директор Департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра. — Допустим, для коллектива автосборочного производства из 200 человек при страховой сумме в 1 млн рублей на каждого работника стоимость страхования составит около 1,5—2 тысяч рублей на человека в год.

Исследование также показало, что сотрудники обращаются к начальству за компенсацией за производственные травмы лишь в половине случаев. Из тех, кто обратился, 55% успешно добиваются компенсации от работодателя. При этом почти каждый третий (33%) получил сумму не более 10 тыс. рублей, 27% — от 10 до 50 тыс. рублей, а еще 30% — компенсацию в размере свыше 50 тыс. рублей.

Рената Валеева