Вслед за Татарстаном: Чувашия запретила продажу топлива несовершеннолетним

Согласно новым правилам, запрет на продажу топлива не будет распространяться на подростков, достигших 16 лет и имеющих водительское удостоверение

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Инициатива по защите детей от дорожно-транспортных происшествий, реализованная в Татарстане, нашла свое продолжение в соседней Чувашии. Сегодня Госсовет республики принял закон, запрещающий розничную продажу бензина и дизельного топлива несовершеннолетним. Это решение продиктовано растущим числом ДТП с участием детей, как сообщил на сессии парламента прокурор Чувашской Республики Эдуард Гиматов.



Согласно новым правилам, запрет на продажу топлива не будет распространяться на подростков, достигших 16 лет и имеющих водительское удостоверение.

Гиматов подчеркнул, что цель нововведения — снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и обеспечение их безопасности. Приведенные данные свидетельствуют о серьезности проблемы: за 10 месяцев в Чувашии произошло 127 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли восемь детей и более 140 получили травмы. Особую тревогу вызывает рост числа ДТП с участием детей до 16 лет, управляющих мототранспортом: 15 случаев в 2023 году, 17 — в 2024 году и уже 18 за 10 месяцев 2025 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для эффективного соблюдения данного запрета прокуратура предложила ввести механизм идентификации покупателей, который позволит снизить вероятность продажи топлива несовершеннолетним, не имеющим водительских прав. Проектом закона также предусмотрено введение административной ответственности для продавцов и организаций за нарушение новых правил. Для граждан предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — 50 тысяч рублей.

Напомним, похожий закон был принят депутатами Госсовета Татарстана 17 июля, запретившим розничную продажу бензина лицам, не достигшим 18 лет.

Рената Валеева